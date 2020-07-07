Уэббер считает, что «Феррари» и Феттелю стоит немедленно прекратить сотрудничество

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер убеждён, что события на Гран-при Австрии показали необходимость в немедленном прекращении сотрудничества «Феррари» с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.

«Себастьян носит красное, он пилотирует красный болид, но он в команде только для себя. Некоторые сценарии говорят о том, что лучше бы это сотрудничество закончилось сейчас, именно так это выглядит.

Как бы то ни было, я был удивлён, когда стало известно об уходе Себастьяна после сезона-2020. Думаю, больше всех был удивлён сам Феттель. Тот факт, что в «Феррари» не предприняли усилий для его сохранения и сообщили ему о решении по телефону, указывает на то, что отношения были не самыми здоровыми.

Вместе с тем не думаю, что с карьерой Феттеля покончено. Возможно, в 2021 году он попадёт в «Ред Булл». У него также есть шансы сделать что-то в 2022 году», — приводит слова Уэббера Motorsport-Total.