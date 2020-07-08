Босс «Пирелли» видит в Леклере качества Айртона Сенны и Жиля Вильнёва

Генеральный директор «Пирелли» Марко Тронкетти Провера поделился мнением о пилоте «Феррари» Шарле Леклере. По его словам, монегаск это своеобразный микс, в котором заметны качества Жиля Вильнёва и Айртона Сенны.

«Леклер напоминает мне какой-то микс, что-то среднее между Жилем Вильнёвым и Айртоном Сенной. У него есть безжалостность, которой обладал Жиль, и врождённое умение пилотировать, спокойствие чемпиона, присущее Сенне. Нахожу в нём двух феноменов, которые вызывали у меня эмоции.

Гонка в Австрии продемонстрировала экстраординарные качества Леклера, который сумел выжать максимум из ситуации с сейфти-каром, а затем совершил два обгона, воплотив мечты болельщиков в реальность. Леклер подарил великолепное зрелище и спас день, который мог стать для «Феррари» очень неудачным", — приводит слова Проверы Corriere dello Sport.