«Это просто хамство». Экс-пилот DTM обрушился с критикой на «Феррари»

Бывший пилот DTM Тимо Шайдер резко раскритиковал «Феррари» после появившихся подробностей о расторжении контракта с Себастьяном Феттелем.

Ранее четырёхкратный чемпион мира сообщил, что узнал о решении «Скудерии» не продлевать с ним соглашения из телефонного звонка руководителя команды Маттиа Бинотто.

«Интересно, куда подевалось уважение? Перед людьми, перед коллегами, перед друзьями. Что бы ни случилось между сторонами, важно сохранять уважение. Вести дела открыто и честно в хорошие и плохие времена. Куда подевалось простое человеческое общение? К сожалению, я просто не понимаю этого.

Меня реально бесит, что там речь идёт только о бизнесе, фактах и цифрах. Конечно, в спорте и в жизни в принципе важно быть максимально эффективным. Но даже если вы перестали соответствиям ожиданиям, это просто хамство — поступать так. Нельзя взять и перестать проявлять уважение, забыть о людях. Дело в том, что для меня немыслимо, чтобы контракт разрывался во время телефонного звонка. Сказать такое в трубку – это слабость. Придерживаюсь такого мнения о «Феррари», потому что у меня был подобный опыт в прошлом, и я знаю, насколько это больно», — сказал Шайдер в своём обращении в «Инстаграме».