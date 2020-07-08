Абитебуль прокомментировал возвращение Алонсо в «Рено»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал заключение контракта с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.
«Подписание контракта с Фернандо Алонсо — часть плана Groupe Renault по сохранению своей приверженности Ф-1 и возвращению на вершину. Его наличие в нашей команде — ценный актив как для спортивной составляющей, так и для бренда, с которым он тесно связан. Сила этой связи между ним, командой и болельщиками делает его логичным выбором. Помимо прежних успехов это и сильный совместный выбор в пользу проекта на будущее.
Его опыт и посвящённость работе позволят нам выжимать друг из друга максимум, чтобы добиться от команды безупречности, которой требует нынешняя Формула-1. Он также принесёт в нашу быстро выросшую команду культуру борьбы и побед, чтобы мы вместе преодолевали все сложности. Миссией его Эстебана будет помощь „Рено“ в такой подготовке к сезону-2022, чтобы команда оказалась в максимально хорошем состоянии», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».
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