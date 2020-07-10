Штурман Николаев: зря Алонсо возвращается в «Рено», всё-таки 39 лет — это много для Ф-1

Раллийный штурман Антон Николаев прокомментировал решение Фернандо Алонсо вернуться в Формулу-1 Фернандо Алонсо. Во время Ралли Марокко экипаж Николаева и его пилота Виктора Хорошавцева дважды выручал напарников по команде экипаж Алонсо-Кома, отдавая им свои колеса.
«Наше общение с Алонсо во время Ралли Марокко было комфортным, а после того, как мы помогли ему и Марку с колёсами на спецучастке, так стали лучшими друзьями… Конечно, вокруг Фернандо всегда было куча прессы и телевизионщиков, как у нормальной «звезды», но для него такой интерес к его персоне был абсолютно привычным! С утра и до вечера съемочные бригады всё снимали и писали постоянно… Как по мне, зря Алонсо возвращается в «Рено», всё-таки 39 лет — это много для Формулы-1, а вот для ралли-рейдов самое то!
У него огромный гоночный опыт, много навыков, нужен только вкат. Так что я думаю, что на «Дакар» Алонсо обязательно вернётся, это как наркотик! А вот что будет делать его штурман Марк Кома, не знаю, ему нужен соплеменник и пилот высокого ранга!
Я думаю, со временем на «Дакаре» примут участие и другие пилоты из Формулы-1, Алонсо показал им хороший пример. Ну а я хотел бы на следующий год съездить на Гран-при в Сочи, посмотреть, как поедет наш бывший напарник по команде. Правда там мы Алонсо с колёсами помочь не сможем», — заявил Николаев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
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