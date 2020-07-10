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Хорнер исключил возвращение Феттеля в «Ред Булл»

Хорнер исключил возвращение Феттеля в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что возвращение Себастьяна Феттеля в австрийскую команду невозможно, так как гоночный коллектив верит в Макса Ферстаппена и Александера Албона и хочет продолжить сотрудничество с ними.

«У нас было блестящее сотрудничество с Себом в прошлом, и он навсегда останется частью нашей истории. Было неожиданно, увидеть его на рынке пилотов в этом году. Но мы хотим сохранить наших действующих пилотов. Думаю, у нас отличная пара в лице Макса и Алекса. Мы полагаем, что она будет иметь большой потенциал в будущем. К сожалению, возвращение Феттеля — это не то, что мы сможем принять, и определённо должны сказать «нет». Думаю, Себастьян осознаёт это», — цитирует Хорнера Evening Standart.

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