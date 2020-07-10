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Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Штирии, Квят — 12-й, Феттель — 16-й

Ферстаппен — лучший на второй практике Гран-при Штирии, Квят — 12-й, Феттель — 16-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Штирии. Лучшее время по её итогам показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у лидера чемпионата гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 12-й результат, его напарник Пьер Гасли стал 11-м. Себастьян Феттель показал 16-е время.

Формула-1. Гран-при Штирии. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.03,660
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,043
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,217
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,581
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,673
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,688
7. Александер Албон («Ред Булл») — +0,777
8. Ландо Норрис («Макларен») — +0,881
9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,046
10. Эстебан Окон («Рено») — +1,086
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,097
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,390
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,492
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,705
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,928
16. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,953
17. Николас Латифи («Уильямс») — +1,995
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,130
19. Ромен Грожан («Хаас») — +2,436
20. Даниэль Риккардо («Рено»).

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