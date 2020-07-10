Шварцман не очень доволен шестым местом, но верит в подиум или даже победу

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал шестой результат в квалификации второго австрийского этапа Формулы-2.
«На тренировке у нас были некоторые проблемы с балансом машины, но мы прибавили к квалификации и ощущения от болида были хорошими. На шинах „суперсофт“, которые были для меня абсолютно новыми, я был излишне консервативен, и я не очень доволен своим выступлением. Мог атаковать сильнее, но не знал предела возможностей шин. Нужно выучить это на будущее.
И всё же мы в довольно хорошем положении. Знаем, что основная гонка длинная и что вероятен дождь, так что она обещает быть интересной. Нам нужно выполнить свою работу, чтобы завоевать ещё один подиум или даже лучше — победу. Теперь пришло время всё проанализировать и подготовиться к субботе», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
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