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Шварцман посвятил первую в карьере победу в Формуле-2 отцу

Шварцман посвятил первую в карьере победу в Формуле-2 отцу
Авто / Младшие серии 0

Пилот программы SMP Racing, воспитанник Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал первую в карьере победу в Формуле-2, завоёванную сегодня, 11 июля, на автодроме «Ред Булл Ринг». Россиянин посвятил успех отцу, умершему от COVID-19 незадолго до старта сезона.

«Я удивлён, если честно. Старт был плохим, были проблемы с машиной. Я откатился назад, смог вернуть позицию благодаря красному флагу. Удалось постепенно нарастить темп, а после пит-стопа мы оказались впереди. Отличная борьба, я вышел вперёд, после увидел Цуноду в зеркалах и начал атаковать. Я хочу посвятить победу своему отцу. Уверен, он там меня видит и улыбается», — сказал Шварцман.

После этого успеха Роберт Шварцман возглавил общий зачёт чемпионата Формулы-2.

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