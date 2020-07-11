Ландо Норрис: даже «Мерседесу» стоит опасаться «Рейсинг Пойнт»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Штирии Формулы-1 и особенно отметил темп соперников из «Рейсинг Пойнт». По словам британца, скорость болидов «Рейсинг Пойнт» должна беспокоить даже «Мерседес».
«Первый и второй сегменты были очень неплохими. Я привыкал к дождевым условиям. Иногда невозможно было что-либо разглядеть, даже впереди идущий болид. В третьем сегменте я был в плохом положении, ехал за Оконом и Риккардо. Потом у меня начались проблемы с аквапланированием. Тяжёлая сессия, но интересная. Никогда не пилотировал болид Формулы-1 в таких условиях.
Из соперников отметил бы «Рейсинг Пойнт». Мне кажется, даже «Мерседесу» стоит опасаться их темпа", — приводит слова Норриса GPblog.
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