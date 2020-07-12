Хэмилтон: мне оставалось только держаться подальше от поребриков и добраться до финиша
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Штирии, втором этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2020 года.
«Прежде всего хотелось бы сказать огромное спасибо команде и тем, кто вернулся на базу. Это странный сезон, но здорово вернуться за руль и показывать такую скорость. Команда проделала отличную работу со стратегией, так что мне оставалось только собрать всё воедино, держаться в стороне от поребриков и добраться до финиша.
Я рад, что вернулся на первое место. Есть ощущение, что с моей последней победы в Абу-Даби прошло безумно много времени. Здорово, что мне удалось вернуться после непростой первой гонки и сделать шаг вперёд», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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