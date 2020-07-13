Стартовал набор волонтёров на Гран-при России Формулы-1

«Росгонки» начали принимать заявки от кандидатов в волонтёры на российский этап Формулы-1, сообщает пресс-служба компании-промоутера. Отбор пройдёт в несколько этапов. Сначала кандидатам необходимо заполнить заявку по ссылке, после чего их приглашают на скайп-интервью. После выбранные добровольцы получат письмо-приглашение принять участие в Гран-при России—2020 в качестве волонтёра. Им также предстоит пройти очное или дистанционное обучение.
С 21 по 27 сентября 2020 года волонтёры российского этапа Формулы-1 будут работать на «Сочи Автодроме», координировать и информировать зрителей, оказывать содействие работе билетного и аккредитационного центров, помогать представителям СМИ и выполнять другие интересные задачи.
Отбор добровольцев на Гран-при России состоится уже в шестой раз. В прошлом году в проведении этапа на «Сочи Автодроме» приняли участие более 800 волонтёров в возрасте от 18 до 75 лет из 66 регионов России и 18 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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