Хэмилтон рассказал, почему не все пилоты поучаствовали в антирасистской акции на ГП Штирии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём отношении к акции с преклонение колена на Гран-при Штирии, а также о том, будет ли она организована на этапе в Венгрии.

«Некоторые спрашивают: «Как долго мы должны продолжать это делать?» Кто-то чувствовал, что одной акции на прошлой неделе было достаточно. Я должен был подбодрить их: «Мы должны продолжать добиваться равенства».

После инструктажа пилотов в пятницу у нас были дебаты о том, собираемся ли мы сделать это снова. Я сказал: «Послушайте, расизм будет оставаться здесь дольше, чем мы в Ф-1, у цветных людей, подверженных ему, нет времени на то, чтобы протестовать».

Были такие пилоты, кто говорил: «Я уже делал это на прошлой неделе, не буду делать это снова». Кое-кто по-прежнему хотел поддержать эту акцию, как и неделей раньше. Я старался проводить больше времени один на один с теми, кто решил стоять и просто поболтать с ними.

Как пилоты, мы собираемся стать ближе. Я не говорю, что все будут становиться на колени. Но поскольку мы говорим об этом чаще, думаю, все гонщики становятся ближе к пониманию этого жеста.

Так как в этот раз мы сами планировали акцию, она не была в графике ФИА, всё прошло сумбурно. Кто-то из пилотов хотел принять участие, но не успел присоединиться. Многие были слишком далеко на решётке. Возможно, на следующей неделе у нас получится организовать всё лучше, если мы решим проводить акцию. Но это решать не мне», — цитирует Хэмилтона BBC.