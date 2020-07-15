Хюлькенберг выступит в туринговом чемпионате ADAC GT Masters

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг выступит в качестве приглашённого пилота на этапе турингового чемпионата ADAC GT Masters на «Нюрбургринге», сообщает Motorsport Week. Это будет его первое официальное соревнование после потери места в команде «Рено».

Нико предстоит пилотировать Lamborghini Huracán GT3 Evo. Соревнования пройдут с 15 по 16 августа.



«ADAC GT Masters — это захватывающая серия с крутыми автомобилями, и после почти восьмимесячного перерыва я очень хочу снова сесть за руль и почувствовать прилив адреналина.



Для тех, кто планирует распространять слухи, я хотел бы пояснить: этот гостевой старт является лишь возможностью получить второстепенный опыт в GT. С нетерпением жду этой возможности. Хотя придётся немного напрячься, чтобы быть конкурентоспособным», — заявил немецкий пилот.



В конце 2019 года Хюлькенберг покинул команду «Рено» и Формулу-1 в целом, так ни разу и не попав в тройку лучших.