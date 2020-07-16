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Прост рассказал, почему в «Рено» выбрали Алонсо, а не Феттеля или Боттаса

Прост рассказал, почему в «Рено» выбрали Алонсо, а не Феттеля или Боттаса
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и советник «Рено» Ален Прост рассказал, почему французская команда при выборе основного пилота на 2021 год отдала предпочтение Фернандо Алонсо, а не Себастьяну Феттелю или Валттери Боттасу.

“Фернандо был одним из трёх топ-гонщиков, с которыми мы вели переговоры. Валттери пилотирует «Мерседес», и ему сейчас трудно покинуть команду. И мы точно не знали, какова была мотивация Себастьяна. В отличие от Фернандо, который всегда демонстрировал желание вернуться в «Рено». Мы долго с ним беседовали по этому поводу ещё в прошлом году в Абу-Даби.

То, что произошло с Алонсо в других командах, куда он переходил, было моей самой большой проблемой и вопросом. Мы много общались относительно этого. Я действительно верю ему, что у него будет другая философия. Провести два года вне Формулы-1, на мой взгляд, было не так уж и плохо. У Фернандо будут другие чувства и взгляд на вещи. Он знает, что он собирается получить с точки зрения производительности болида. Знает, что 2021 год также будет немного сложным. Он готов к этому. Я действительно думаю, что Алонсо будет не таким, как полагают люди», — приводит слова Проста GrandPrix247.

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