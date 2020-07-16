«Оставьте Чеко». Сестра Переса присоединилась к флешмобу в поддержку пилота

В Мексике набирает популярность флешмоб в поддержку пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса. Пользователи социальных сетей публикуют записи с хештегом «Оставьте Чеко» (#KeepCheco), призывая руководство команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» не отдавать его место в болиде четырёхкратному чемпиону Себастьяну Феттелю.
К акции присоединилась сестра Переса — Паола. Она публиковала фото на своей странице в «Инстаграме».
Ранее издание Motorsport-Total сообщило, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл провёл переговоры с Феттелем, которой может заменить Переса. Функционер пригласил четырёхкратного чемпиона мира в свой загородный дом в Гштаде (Швейцария). Там он предложил действующему пилоту «Феррари» проект контракта с «Астон Мартин», именно такое название со следующего сезона будет носить «Рейсинг Пойнт».
Мексиканский ESPN подтвердил, что агент Переса начал прорабатывать варианты для продолжения карьеры клиента.
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