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«Оставьте Чеко». Сестра Переса присоединилась к флешмобу в поддержку пилота

«Оставьте Чеко». Сестра Переса присоединилась к флешмобу в поддержку пилота
Авто / Формула-1 0

В Мексике набирает популярность флешмоб в поддержку пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса. Пользователи социальных сетей публикуют записи с хештегом «Оставьте Чеко» (#KeepCheco), призывая руководство команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» не отдавать его место в болиде четырёхкратному чемпиону Себастьяну Феттелю.

К акции присоединилась сестра Переса — Паола. Она публиковала фото на своей странице в «Инстаграме».

Ранее издание Motorsport-Total сообщило, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл провёл переговоры с Феттелем, которой может заменить Переса. Функционер пригласил четырёхкратного чемпиона мира в свой загородный дом в Гштаде (Швейцария). Там он предложил действующему пилоту «Феррари» проект контракта с «Астон Мартин», именно такое название со следующего сезона будет носить «Рейсинг Пойнт».

Мексиканский ESPN подтвердил, что агент Переса начал прорабатывать варианты для продолжения карьеры клиента.

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