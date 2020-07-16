Дзанарди начали выводить из искусственной комы

Появилась новая информация о состоянии бывшего пилота Формулы-1 Алессандро Дзанарди. Сообщается, что врачи начали процесс вывода из комы бывшего гонщика.



«По обновлённой информации о состоянии Алессандро Дзанарди из больницы сообщается, что врачи будут выводить его из комы. Его состояние будет оценено через несколько дней после завершения процесса. Больница планирует выпустить ещё одно заявление на следующей неделе», — написал в своём «твиттере» канадский журналист Джефф Пэйпон.



19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.