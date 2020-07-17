Марко рассказал, что Матешиц на самом деле зол на Феттеля

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что владелец команды Дитрих Матешич не мог быть заинтересован в приглашении Себастьяна Феттеля, так как до сих пор злится на четырёхкратного чемпиона Формулы-1.



«Матешиц не хочет, чтобы Феттель вернулся, потому что он обижен. У него память как у слона, и он до сих пор не забыл, что Себастьян в своё время ничего не говорил о своих намерениях перейти в «Феррари», — приводит слова Марко GPBlog.



Ранее австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь утверждал обратное, он использовал ту же формулировку при описании желания Матешица вернуть Феттеля: «У Дитриха память как у слона. Он не забыл, что именно Феттель принёс «Ред Булл» первую победу в Формуле-1».

Австрийский журналист объяснил, почему «Ред Булл» хочет вернуть Феттеля