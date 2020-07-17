Марко рассказал, что Матешиц на самом деле зол на Феттеля
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что владелец команды Дитрих Матешич не мог быть заинтересован в приглашении Себастьяна Феттеля, так как до сих пор злится на четырёхкратного чемпиона Формулы-1.
«Матешиц не хочет, чтобы Феттель вернулся, потому что он обижен. У него память как у слона, и он до сих пор не забыл, что Себастьян в своё время ничего не говорил о своих намерениях перейти в «Феррари», — приводит слова Марко GPBlog.
Ранее австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь утверждал обратное, он использовал ту же формулировку при описании желания Матешица вернуть Феттеля: «У Дитриха память как у слона. Он не забыл, что именно Феттель принёс «Ред Булл» первую победу в Формуле-1».
Австрийский журналист объяснил, почему «Ред Булл» хочет вернуть Феттеля
- 17 июля 2020
-
09:00
-
08:44
-
01:03
-
00:13
- 16 июля 2020
-
23:10
-
21:39
-
20:54
-
19:55
-
19:47
-
19:23
-
18:57
-
17:50
-
17:00
-
16:49
-
16:21
-
16:11
-
15:43
-
15:31
-
14:28
-
14:04
-
12:32
-
11:41
-
11:22
-
10:57
-
10:18
-
09:36
-
09:24
-
08:55
-
08:38
-
00:00
- 15 июля 2020
-
22:50
-
21:55
-
20:52
-
20:00
-
18:57
Партнерский контент