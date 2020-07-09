Австрийский журналист объяснил, почему «Ред Булл» хочет вернуть Феттеля

Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь рассказал, почему именно владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц хочет вернуть в команду четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля.
«Дитрих Матешиц обладает двумя основными качествами, помимо множества других. Во-первых, он очень лояльный человек. А во-вторых, у него память как у слона. Он не забыл, что именно Феттель принёс «Ред Булл» первую победу в Формуле-1, выиграв гонку в Монце-2008 за рулём «Торо Россо». И именно Феттель пока остаётся единственным чемпионом австрийской команды. Матешицу больно, что Себастьян, словно какой-то неудачник, может покинуть не только «Феррари», но и Формулу-1.
Люди, которые знакомы с Матешицем лично, могут подтвердить: он готов вернуть Феттеля домой, чтобы обеспечить Себу достойное прощание с Формулой-1. С точки зрения «Ред Булл», это будет не просто жалкое возвращение, а настоящий переворот», — написал Нимерволь в своей колонке.
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