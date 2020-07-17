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«Рено» считает, что «Рейсинг Пойнт» получила чертежи и детали от «Мерседеса»

«Рено» считает, что «Рейсинг Пойнт» получила чертежи и детали от «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски ещё раз прокомментировал протест, который подала французская команда на болид «Рейсинг Пойнт», подозрительно похожий на прошлогодний «Мерседес».

«Мы считаем, что „Рейсинг Пойнт“ получила чертежи и детали, которые были использования для строительства из нынешней машины. Мы считаем, это неправильно. Если же это не так… Посмотрим. Думаю, у ФИА на расследование уйдёт несколько недель.

Наш протест основан на тормозных воздухозаборниках. Если они будут признаны нарушающими регламент, им просто придётся выступать с другими. Возможно, им даже придётся самим их спроектировать! Но если ФИА выяснит, что воздухозаборники спроектированы другой командой, то я буду ожидать, что они проверят и остальную машину.

Тормозные воздухозаборники существенно влияют на скорость. Люди могут думать, что маленький воздуховод для охлаждения тормозов, но в наши дни это важный аэродинамический элемент. Он такой же существенный, как переднее антикрыло или диффузор. И есть части воздухозаборников, относящиеся к внутренней геометрии машины — её не увидеть на фотографиях. И потому трудно скопировать на основе фото», — приводит слова Будковски PlanetF1.

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