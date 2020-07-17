«Рено» считает, что «Рейсинг Пойнт» получила чертежи и детали от «Мерседеса»

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски ещё раз прокомментировал протест, который подала французская команда на болид «Рейсинг Пойнт», подозрительно похожий на прошлогодний «Мерседес».
«Мы считаем, что „Рейсинг Пойнт“ получила чертежи и детали, которые были использования для строительства из нынешней машины. Мы считаем, это неправильно. Если же это не так… Посмотрим. Думаю, у ФИА на расследование уйдёт несколько недель.
Наш протест основан на тормозных воздухозаборниках. Если они будут признаны нарушающими регламент, им просто придётся выступать с другими. Возможно, им даже придётся самим их спроектировать! Но если ФИА выяснит, что воздухозаборники спроектированы другой командой, то я буду ожидать, что они проверят и остальную машину.
Тормозные воздухозаборники существенно влияют на скорость. Люди могут думать, что маленький воздуховод для охлаждения тормозов, но в наши дни это важный аэродинамический элемент. Он такой же существенный, как переднее антикрыло или диффузор. И есть части воздухозаборников, относящиеся к внутренней геометрии машины — её не увидеть на фотографиях. И потому трудно скопировать на основе фото», — приводит слова Будковски PlanetF1.
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