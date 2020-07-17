Александр Смоляр выиграл квалификацию венгерского этапа Формулы-3
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр завоевал поул-позишен в квалификации третьего этапа сезона-2020 Формулы-3, проходящего в Венгрии на автодроме «Хунгароринг». На мокрой трассе Смоляр уверенно опередил занявшего второе место Логана Сарджента на четверть секунды.
Сын Ральфа Шумахера Давид показал в квалификации 16-й результат.
Формула-3. Венгрия. Квалификация
1. Александр Смоляр — 1:51.348
2. Логан Сарджент — 1:51.606
3. Тео Пуршер — 1:51.714
4. Фредерик Вести — 1:52.228
5. Кэлан Уильямс — 1:52.252
6. Оскар Пиастри — 1:52.278
7. Себастьян Фернандес — 1:52.288
8. Рихард Версхор — 1:52.352
9. Бернд Вискаль — 1:52.460
10. Деннис Хаугер — 1:52.471…
16. Давид Шумахер — 1:53.283…
24. София Флёрш — 1:53.855.
Пилотесса из Формулы-3 недовольна, что россиянина Смоляра не оштрафовали за аварию с ней
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