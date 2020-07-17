Александр Смоляр выиграл квалификацию венгерского этапа Формулы-3

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр завоевал поул-позишен в квалификации третьего этапа сезона-2020 Формулы-3, проходящего в Венгрии на автодроме «Хунгароринг». На мокрой трассе Смоляр уверенно опередил занявшего второе место Логана Сарджента на четверть секунды.



Сын Ральфа Шумахера Давид показал в квалификации 16-й результат.



Формула-3. Венгрия. Квалификация



1. Александр Смоляр — 1:51.348

2. Логан Сарджент — 1:51.606

3. Тео Пуршер — 1:51.714

4. Фредерик Вести — 1:52.228

5. Кэлан Уильямс — 1:52.252

6. Оскар Пиастри — 1:52.278

7. Себастьян Фернандес — 1:52.288

8. Рихард Версхор — 1:52.352

9. Бернд Вискаль — 1:52.460

10. Деннис Хаугер — 1:52.471…

16. Давид Шумахер — 1:53.283…

24. София Флёрш — 1:53.855.

Пилотесса из Формулы-3 недовольна, что россиянина Смоляра не оштрафовали за аварию с ней