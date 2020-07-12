Пилотесса из Формулы-3 недовольна, что россиянина Смоляра не оштрафовали за аварию с ней

Немецкая гонщица Формулы-3 София Флёрш осталась недовольна тем, что российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр не получил штрафа за столкновение с ней во время спринтерской гонки Ф-3 на «Ред Булл Ринге». Смоляр и Флёрш боролись на прямой, в итоге россиянин поддел болид соперницы, когда та чуть сменила направление движения.
Флёрш ретвитнула сообщение одного из болельщиков: «Очевидно, что Смоляр поворачивает влево и бьёт тебя сзади. Нелепое решение стюардов».
«В воскресенье гонка была неплохой, даже учитывая, что два раза объявляли режим сейфети-кара. Много обгонять не получилось, но все же я смог отыграть девять позиций. Еще в середине гонки София Флёрш задела мою машину, отчего ее развернуло. В итоге я тоже потерял четыре позиции, пришлось их обратно возвращать", — поделился мнением Смоляр, чьи слова приводит пресс-служба «СМП Рейсинг».
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