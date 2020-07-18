Шварцман выиграл гонку Ф-2 в Венгрии после старта с 11-го места, Мазепин — второй

Российские гонщики Роберт Шварцман и Никита Мазепин заняли первое и второе места в основной гонке венгерского этапа Формулы-2. Шварцман после старта с 11-го места сразу прорвался на шестое и при этом, в отличие от соперников, выбрал более жёсткие шины на стартовый отрезок. После пит-стопа Шварцман оказался на четвёртом месте, но на свежих мягких покрышках стремительно обогнал всех конкурентов, включая лидировавшего Мика Шумахера, после чего легко оторвался от пелотона.



Никита Мазепин использовал такую же тактику, как и Шварцман, перейдя на более мягкие шины ближе к концу гонки. Это позволило россиянину обогнать всех, кроме гонщика академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг». Третий россиянин, Артём Маркелов, сошёл в начале гонки после столкновения с Маркусом Армстронгом, который резко отвернул влево от ехавшего на повреждённой машине Кристиана Лундгора.



Формула-2. Венгрия. Основная гонка



1. Роберт Шварцман — 37 кругов

2. Никита Мазепин — +15,5

3. Мик Шумахер — +23,0

4. Лука Гьотто — +32,7

5. Фелипе Другович — +36,2

6. Джехан Дарувала — +40,1

7. Луи Делетраз — +46,1

8. Каллум Айлотт — +48,7

9. Дэниел Тиктум — +49,6

10. Чжоу Гуаньюй — +52,1…

Кристиан Лундгор — сошёл

Маркус Армстронг — сошёл

Артём Маркелов — сошёл.