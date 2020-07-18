Мазепин — о втором месте: большую часть гонки не знал, сработает ли наша тактика

Российский пилот команды «Хайтек» Никита Мазепин прокомментировал финиш на втором месте в основной гонке венгерского этапа Формулы-2 на автодроме «Хунгароринг». Мазепин стартовал с 16-й позиции и оказался позади только ещё одного пилота из России — Роберта Шварцмана из «Премы». Третий россиянин, Артём Маркелов, сошёл после аварии в начале гонки.



«Невероятно рад. Большую часть гонки не знал, сработает ли наша тактика, но команда говорила по радио, что всё смотрится неплохо. Однако я продолжал сомневаться. После того как мы заменили шины, я смог быстро обогнать машину „Виртуози“ и подумал, что, возможно, действительно есть шанс на подиум. Потрясающая работа команды, мы очень счастливы!» — заявил Мазепин сразу после финиша.