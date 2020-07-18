Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф назвал ерундой слова Бинотто о влиянии технических директив ФИА на моторы

Вольф назвал ерундой слова Бинотто о влиянии технических директив ФИА на моторы
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф опроверг предположения босса «Феррари» Маттиа Бинотто, что не только «Скудерия», но и другие мотористы Формулы-1 пострадали от ужесточения технического регламента путём публикации дополнительных технических директив со стороны ФИА в конце 2019 года.

«Технические директивы — ещё одна абсолютная ерунда. Есть чёткие правила по поводу силовых установок, в Остине последовали важные разъяснения насчёт того, что позволено, а что — нет. Но не было ничего, что каким-то образом удивляло: если вы соблюдаете правила, то всё было очевидно.

Думаю, ирония этой истории в том, что некоторые наши соперники подтолкнули нас к выходу на новые уровни. Это заставило нас буквально гореть в прошлом году с целью развивать двигатель и искать инновационные решения, чтобы быть конкурентоспособными. И вот где мы оказались. Думаю, мы сделали существенный «прыжок» по скорости от 2019 года к 2020-му, потому что нам это было необходимо в прошлом году», — приводит слова Вольфа The Race.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020