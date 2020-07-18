Вольф назвал ерундой слова Бинотто о влиянии технических директив ФИА на моторы

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф опроверг предположения босса «Феррари» Маттиа Бинотто, что не только «Скудерия», но и другие мотористы Формулы-1 пострадали от ужесточения технического регламента путём публикации дополнительных технических директив со стороны ФИА в конце 2019 года.



«Технические директивы — ещё одна абсолютная ерунда. Есть чёткие правила по поводу силовых установок, в Остине последовали важные разъяснения насчёт того, что позволено, а что — нет. Но не было ничего, что каким-то образом удивляло: если вы соблюдаете правила, то всё было очевидно.



Думаю, ирония этой истории в том, что некоторые наши соперники подтолкнули нас к выходу на новые уровни. Это заставило нас буквально гореть в прошлом году с целью развивать двигатель и искать инновационные решения, чтобы быть конкурентоспособными. И вот где мы оказались. Думаю, мы сделали существенный «прыжок» по скорости от 2019 года к 2020-му, потому что нам это было необходимо в прошлом году», — приводит слова Вольфа The Race.