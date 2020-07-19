Гьотто выиграл вторую гонку Формулы-2 в Венгрии, Шварцман — 4-й, Мазепин — 5-й

Гонщик команды «Хайтек» Лука Гьотто одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Венгрии. Гьотто стал одним из немногих лидеров, кто решил проехать всю гонку без пит-стопа. Несмотря на изношенные покрышки, итальянец остался первым, хотя его почти догнал проведший пит-стоп Каллум Айлотт.
Российский гонщик Роберт Шварцман финишировал на четвёртой позиции — на одну строчку ниже партнёра по команде, Мика Шумахера. Сразу за Робертом оказался ещё один представитель России — Никита Мазепин. Третий россиянин, Артём Маркелов, после старта с 20-й позиции финишировал 14-м.
Формула-2. Венгрия. Вторая гонка
1. Лука Гьотто — 28 кругов
2. Каллум Айлотт +0.4
3. Мик Шумахер +11,7
4. Роберт Шварцман +13,8
5. Никита Мазепин +15,1
6. Луи Делетраз +23,4
7. Джехан Дарувала +23,8
8. Чжоу Гуаньюй +32,2
9. Маркус Армстронг +34.2
10. Джулиано Алези +39,2...
13. Кристиан Лундгор +46,9
14. Артём Маркелов +51,7...
18. Юки Цунода +73,8.
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