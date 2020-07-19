Гьотто выиграл вторую гонку Формулы-2 в Венгрии, Шварцман — 4-й, Мазепин — 5-й

Гонщик команды «Хайтек» Лука Гьотто одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Венгрии. Гьотто стал одним из немногих лидеров, кто решил проехать всю гонку без пит-стопа. Несмотря на изношенные покрышки, итальянец остался первым, хотя его почти догнал проведший пит-стоп Каллум Айлотт.



Российский гонщик Роберт Шварцман финишировал на четвёртой позиции — на одну строчку ниже партнёра по команде, Мика Шумахера. Сразу за Робертом оказался ещё один представитель России — Никита Мазепин. Третий россиянин, Артём Маркелов, после старта с 20-й позиции финишировал 14-м.



Формула-2. Венгрия. Вторая гонка



1. Лука Гьотто — 28 кругов

2. Каллум Айлотт +0.4

3. Мик Шумахер +11,7

4. Роберт Шварцман +13,8

5. Никита Мазепин +15,1

6. Луи Делетраз +23,4

7. Джехан Дарувала +23,8

8. Чжоу Гуаньюй +32,2

9. Маркус Армстронг +34.2

10. Джулиано Алези +39,2...

13. Кристиан Лундгор +46,9

14. Артём Маркелов +51,7...

18. Юки Цунода +73,8.