«Рено» продублировал протест против «Рейсинг Пойнт» после Гран-при Венгрии

Команда Формулы-1 «Рено» продублировала протест против болидов «Рейсинг Пойнт» после финиша Гран-при Венгрии.



Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».



Ожидается, что протест будет рассмотрен не раньше августа, так что «Рено» вынужден подавать протест после финиша каждой гонки до момента его рассмотрения.



Ожидается, что стюарды вынесут решение во время одного их двух этапов Формулы-1 в Сильверстоуне. Первая гонка в Сильверстоуне запланирована на 2 августа, вторая гонка на этой же трассе, которая станет частью Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1, — состоится 9 августа.