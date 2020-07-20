Марко: если болид «Рейсинг Пойнт» объявят легальным, мы сделаем то же с «Альфа Таури»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что если ФИА признает легальность «розового «Мерседеса», его команда применит точно такой же подход, как и «Рейсинг Пойнт» для своего дочернего коллектива – «Альфа Таури».
«Мы надеемся, что после решения ФИА наконец-то воцарится ясность. Если болид «Рейсинг Пойнт» объявят легальным, мы сделаем то же самое с «Альфа Таури». Тогда в следующем сезоне на стартовой решётке будет по крайней мере четыре «Мерседеса», четыре «Ред Булл» и, возможно, шесть «Феррари».
Как это сделать? По примеру «Рейсинг Пойнт»: сфотографировать автомобиль со всех углов и воссоздать его по снимкам. Однако мы считаем, что от этих усилий можно отказаться. Просто нужно чётко прописать, что разрешено, а что — нет», — приводит слова Марко F1-Insider.
- 20 июля 2020
-
10:05
-
09:24
-
09:04
-
08:48
-
08:30
-
00:51
-
00:48
- 19 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
20:04
-
19:46
-
19:44
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:20
-
17:51
-
17:20
-
16:39
-
16:28
-
15:59
-
15:43