Марко: если болид «Рейсинг Пойнт» объявят легальным, мы сделаем то же с «Альфа Таури»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что если ФИА признает легальность «розового «Мерседеса», его команда применит точно такой же подход, как и «Рейсинг Пойнт» для своего дочернего коллектива – «Альфа Таури».

«Мы надеемся, что после решения ФИА наконец-то воцарится ясность. Если болид «Рейсинг Пойнт» объявят легальным, мы сделаем то же самое с «Альфа Таури». Тогда в следующем сезоне на стартовой решётке будет по крайней мере четыре «Мерседеса», четыре «Ред Булл» и, возможно, шесть «Феррари».

Как это сделать? По примеру «Рейсинг Пойнт»: сфотографировать автомобиль со всех углов и воссоздать его по снимкам. Однако мы считаем, что от этих усилий можно отказаться. Просто нужно чётко прописать, что разрешено, а что — нет», — приводит слова Марко F1-Insider.