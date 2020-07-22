Марко: на месте «Феррари» посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, в том числе отвечающий за молодёжную программу «быков», высказал мнение, что российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман был бы готов к переходу в Формуле-1 в сезоне-2021. По мнению Марко, «Феррари» стоит договориться с «Альфа Ромео», чтобы российский гонщик стал их боевым пилотом.
«Если бы я был на месте „Феррари“, то уже на следующий год посадил его в «Альфа Ромео», — заявил Марко в интервью F1-Insider.
Шварцман возглавляет общий зачёт Формулы-2 после первых трёх этапов, на счету россиянина две победы в главных гонках уик-энда. Ранее Марко уже отметил умный и быстрый пилотаж Роберта и его умение обращаться с шинами.
«Действительно особенный». Марко отметил выступление Шварцмана в Венгрии
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