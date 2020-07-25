«Мы люди второго сорта». Маршалы недовольны тем, что их не будут тестировать на COVID-19

Маршалы предстоящих гонок Формулы-1 в Сильверстоуне недовольны, что не включены в программу по обязательному тестированию на коронавирус, представленную Формулой-1.
«Чувствую себя обманутым. Тридцать или сорок процентов маршалов считают, что что-то не так, и они не очень довольны этим. Мы чувствуем себя людьми второго сорта. Мы находимся в прямом контакте с командами, так что нам это важно», — цитирует одного из маршалов The Guardian.
«Когда нам представили инициативу #WeRaceAsOne, мы поддержали её, это была отличная идея. Но теперь это похоже на разочарование. Это просто пощёчина, учитывая время, деньги и усилия, которые мы вкладываем каждый год. Это заставляет нас чувствовать себя нежеланными», — добавил другой маршал.
Напомним, Сильверстоун в 2020 году примет сразу два этапа Формулы-1.
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