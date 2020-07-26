В Имоле объяснили, почему этап Ф-1 в 2020 году не получил название Гран-при Сан-Марино

Глава правительства региона Эмилия-Романья в Италии Стефано Боначчини объяснил причины, по которым в 2020 году на трассе в Имоле этап Формулы-1 получил название «Гран-при Эмилии-Романьи».
«Наблюдение за гонками „Феррари“ и других команд на трассе в Имоле всегда будет эмоциональным моментом. Имола всегда была пристанищем Формулы-1, и мы решили назвать этап Гран-при Эмилии-Романьи в знак уважения к этому региону и родине первоклассных моторов», — приводит слова Стефано Боначчини RaceFans.
Примечательно, что с 1981 по 2006 год этап в Имоле носил название гран-при Сан-Марино. В 1980 именно на этом автодроме прошёл единственный в истории Гран-при Италии не на трассе в Монце. Таким образом, на этом автодроме в ноябре 2020 года пройдёт третий Гран-при в истории с разными названиями.
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