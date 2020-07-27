Риккардо: новость о моём уходе, возможно, было трудно принять

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо опроверг информацию о возможном конфликте с руководителем команды Сирилем Абитебулем на фоне ухода австралийца из коллектива.
«Я знал о разговорах относительно испорченных отношений с Абитебулем, потому что читал некоторые материалы, но с тех пор я разговаривал с ним и ничего не происходило.
Это конкурентоспсообность, которую можно увидеть в любом пилоте. Если вы во что-то верите и хотите этого, то вы столкнётесь с конфликтом интересов. Новость о моём уходе, возможно, было трудно принять, но со временем об этом забывается и все возвращаются к работе», — приводит слова Даниэля Риккардо GPBlog.
Напомним, Риккардо с 2021 года перейдёт в «Макларен», где займёт место Карлоса Сайнса, который, в свою очередь, переходит в «Феррари».
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