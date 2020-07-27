Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо: новость о моём уходе, возможно, было трудно принять

Риккардо: новость о моём уходе, возможно, было трудно принять
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо опроверг информацию о возможном конфликте с руководителем команды Сирилем Абитебулем на фоне ухода австралийца из коллектива.

«Я знал о разговорах относительно испорченных отношений с Абитебулем, потому что читал некоторые материалы, но с тех пор я разговаривал с ним и ничего не происходило.

Это конкурентоспсообность, которую можно увидеть в любом пилоте. Если вы во что-то верите и хотите этого, то вы столкнётесь с конфликтом интересов. Новость о моём уходе, возможно, было трудно принять, но со временем об этом забывается и все возвращаются к работе», — приводит слова Даниэля Риккардо GPBlog.

Напомним, Риккардо с 2021 года перейдёт в «Макларен», где займёт место Карлоса Сайнса, который, в свою очередь, переходит в «Феррари».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020