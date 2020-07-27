Бывший гонщик Формулы-1 разбил суперкар ценой € 1 млн. Фото

Бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутиль разбил суперкар McLaren Senna LM. Авария произошла в Монако. Об этом сообщает F1-insider.
Фото: https://www.facebook.com/aemautosmexico/posts/2023512471113717
Сообщается, что 37-летний Сутиль не получил в аварии серьёзных повреждений. Он выступал в Формуле-1 с 2007 по 2014 год, защищая цвета таких команд, как «Спайкер», «Форс Индия» и «Заубер».
McLaren Senna LM — суперкар, оснащённый четырёхлитровым битурбированным восьмицилиндровым мотором мощностью в 800 л. с. Автомобиль за 2,8 секунды разгоняется до 100 километров в час и стоит примерно 1 млн евро. Автомобиль назван в честь легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны, трёхкратного чемпиона Формулы-1. Сенна погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на первых кругах Гран-при Сан-Марино в Имоле.
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