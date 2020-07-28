Квят надеется наконец найти верные базовые настройки и прибавить в квалификациях

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от двух этапов Формулы-1 на автодроме «Сильверстоун».



«Здорово, что Формула-1 сумела сверстать календарь, я был рад вновь гоняться в Австрии и Венгрии. Позади три гонки, и пока ещё немного трудно выявить сильные и слабые стороны нашей машины. Мы всё ещё работаем, я и инженеры, над поиском базовых настроек, с которых можно начинать работу на каждой гонке. В целом я был доволен гоночным темпом, но в квалификации в Будапеште я был не так доволен машиной. Но мы думаем, что знаем, в чём было дело, и планируем попробовать кое-что другое в Сильверстоуне и посмотреть, прибавим ли мы. Я доволен тем, как складывались воскресенья, но если мы сможем стартовать примерно с десятого места, то это сделает жизнь намного проще и позволит нам проводить сильные гонки. Посмотрим, сможем ли мы выжать больше из одного круга.



Борьба в середине пелотона выглядит намного более плотной, чем в прошлом году. К примеру, „Рейсинг Пойнт“ сделал большой шаг вперёд, они впереди нас. Думаю, это относится и к „Макларену“. Эти две команды сделают нашу жизнь сложнее. После Венгрии мы сумели провести сессию на симуляторе, и это был очень полезно для меня и команды. Инженеры были со мной на видеосвязи, и всё прошло нормально. Поначалу было непривычно, но мы сумели всё наладить.



Теперь впереди две гонки в Сильверстоуне. Мне нравится здесь выступать, и я надеюсь, что мы сможем сразу найти хорошие базовые настройки, это будет ключом к хорошему уик-энду. Чтобы всё стало интереснее, на второй гонке будут другие компаунды шин. Более мягкие шины — это довольно серьёзное изменение, мы попробуем как можно быстрее понять их поведение на свободной практике, чтобы выяснить, как лучше всего с ними работать», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».