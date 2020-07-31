Леклер и Сайнс переедут жить поближе к базе «Феррари»

Шарль Леклер («Феррари») и Карлос Сайнс («Макларен») в скором времени переедут жить поближе к базе «Феррари», которая расположена в Маранелло. Об этом сообщил президент итальянской компании Джон Элканн.

Напомним, Леклер связан контрактом с «Феррари» до 2024 года включительно, а Сайнс после сезона-2020 покинет «Макларен» и перейдёт в «Скудерию».

«У Леклера и Сайнса будут дома в Маранелло, и они будут жить как можно ближе к инженерам. Новая машина будет разработана при их непосредственном участии.

В последние десять лет за нас выступали такие чемпионы, как Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель. Но от гонщиков, которые уже побеждали, сложнее требовать терпения, чем от тех, за кем будущее», — приводит слова Элканна La Gazzetta dello Sport.