Дудукало: на каком-то Гран-при, может быть, и в тройке Квята увидим

Многократный чемпион России по кольцевым гонкам Алексей Дудукало поделился мнением о борьбе «Ред Булл» и «Мерседеса» в сезоне 2020 года, а также оценил шансы российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на подиум в нынешнем году.



«Главное, чтобы в дальнейшем «Ред Булл» смогли навязать «Мерседесу» более плотную борьбу. Макс Ферстаппен был в этом сезоне на пьедестале. Уверен, он не хуже Хэмилтона, а возможно, и лучше его. Так что всё должно быть хорошо у «быков».

Как в нынешнем сезоне Квят? Нормально. Сейчас осмотрится, вкатится в сезон и поедет быстрее. Даниил — пилот талантливый, думающий. Так что всё должно быть в порядке. По итогам сезона он займёт хорошую позицию. Как знать, на каком-то Гран-при, может быть, и в тройке его увидим. Я настроен оптимистично», — приводит слова Дудукало Sportbox.