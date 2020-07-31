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Дудукало: на каком-то Гран-при, может быть, и в тройке Квята увидим

Дудукало: на каком-то Гран-при, может быть, и в тройке Квята увидим
Авто / Формула-1 0

Многократный чемпион России по кольцевым гонкам Алексей Дудукало поделился мнением о борьбе «Ред Булл» и «Мерседеса» в сезоне 2020 года, а также оценил шансы российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на подиум в нынешнем году.

«Главное, чтобы в дальнейшем «Ред Булл» смогли навязать «Мерседесу» более плотную борьбу. Макс Ферстаппен был в этом сезоне на пьедестале. Уверен, он не хуже Хэмилтона, а возможно, и лучше его. Так что всё должно быть хорошо у «быков».

Как в нынешнем сезоне Квят? Нормально. Сейчас осмотрится, вкатится в сезон и поедет быстрее. Даниил — пилот талантливый, думающий. Так что всё должно быть в порядке. По итогам сезона он займёт хорошую позицию. Как знать, на каком-то Гран-при, может быть, и в тройке его увидим. Я настроен оптимистично», — приводит слова Дудукало Sportbox.

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