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Хэмилтон: «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» выглядят сильными

Хэмилтон: «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» выглядят сильными
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался не совсем доволен поведением болида в пятничных тренировках Гран-при Великобритании. В двух сессиях он показал второй и пятый результаты.

«Если честно, это был довольно трудный день. Баланс машины был не совсем подходящим, ветер только усложнял задачу, поэтому сегодня нам предстоит потрудиться и попытаться понять, почему ощущения были не такими комфортными, как хотелось бы.

Пилотировать было непросто, но это не катастрофа, поскольку наша команда отличается умением проводить глубокий и детальный анализ. Надеюсь, вечером мы сможем добиться перемен к лучшему. Завтра будет прохладнее. «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» выглядят сильными, поэтому надеюсь, что нас ожидает плотная борьба», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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