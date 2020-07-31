Хэмилтон: «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» выглядят сильными

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался не совсем доволен поведением болида в пятничных тренировках Гран-при Великобритании. В двух сессиях он показал второй и пятый результаты.
«Если честно, это был довольно трудный день. Баланс машины был не совсем подходящим, ветер только усложнял задачу, поэтому сегодня нам предстоит потрудиться и попытаться понять, почему ощущения были не такими комфортными, как хотелось бы.
Пилотировать было непросто, но это не катастрофа, поскольку наша команда отличается умением проводить глубокий и детальный анализ. Надеюсь, вечером мы сможем добиться перемен к лучшему. Завтра будет прохладнее. «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» выглядят сильными, поэтому надеюсь, что нас ожидает плотная борьба», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
- 31 июля 2020
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