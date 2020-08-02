Формула-2. Великобритания. Вторая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 2 августа, состоится спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Сильвеорстоун» в Великобритании. Начало гонки запланировано на 12:10 по московскому времени.



В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов («ХВА Рейслаб»), Никита Мазепин («Хайтек») и Роберт Шварцман («Према»).



Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за эпидемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге».



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Формула-2. Великобритания. Вторая гонка. Текстовая трансляция