Формула-2. Великобритания. Вторая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 2 августа, состоится спринтерская гонка четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Сильвеорстоун» в Великобритании. Начало гонки запланировано на 12:10 по московскому времени.
В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов («ХВА Рейслаб»), Никита Мазепин («Хайтек») и Роберт Шварцман («Према»).
Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за эпидемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге».
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете, пройдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-2. Великобритания. Вторая гонка. Текстовая трансляция
- 2 августа 2020
-
09:36
-
09:00
-
00:29
- 1 августа 2020
-
23:31
-
22:31
-
21:58
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
20:56
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:07
-
19:05
-
18:51
-
18:25
-
18:10
-
17:29
-
17:14
-
16:51
-
16:02
-
15:30
-
15:14
-
14:15
-
14:08
-
12:42