Мотогонщик разбил бутылку, повторяя трюк Норриса на подиуме. Ландо дал ему совет

Пилот Мото-3 Челестино Вьетти финишировал на третьем месте на последнем этапе в Хересе. На подиуме он попытался повторить трюк гонщика «Макларена» Ландо Норриса, открыв бутылку с призовым шампанским ударом о пол, чтобы вызвать мощную струю брызг.
Вышло неудачно. Горлышко откололось. По подиуму разлетелись осколки, а Вьетти порезал руку. Норриса попросили прокомментировать этот эпизод.
«Не знаю, что там случилось. Единственная вещь, бросившаяся в глаза, — они использовали игристое вино «Просекко». Я никогда раньше не разбивал бутылки, когда пытался выполнить этот трюк. Хотя у меня было несколько агрессивных попыток. Знаю ещё несколько человек, которые пытались сделать его в более сложной манере. Они прыгали с подиума и потом били бутылкой о пол. Имею в виду не разбивали её, конечно, просто ударяли. Что могу сказать, наверное, требуется больше практики. Или нужно использовать именно шампанское», — сказал Норрис в интервью пресс-службе Формулы-1.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
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