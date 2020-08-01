Расселла оштрафовали на пять мест на старте Гран-при Великобритании

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл был оштрафован на пять стартовых мест на Гран-при Великобритании. Британца оштрафовали за игнорирование ситуации с жёлтым флагом, сообщает журналист Альберт Фабрега.
Стюарды решили оштрафовать пилота, потому что он проигнорировал потенциально опасную ситуацию. Команда могла проинформировать гонщика о появлении двойных жёлтых флагов, при которых пилот обязан существенно сбросить скорость. В свою очередь Расселл прошёл круг с улучшением и лишь немного потерял в месте жёлтых флагов
Расселл в квалификации показал 15-й результат. Из-за штрафа он начнёт Гран-при Великобритании с 20-го места.
Лучшее время в квалификации показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — ещё у одного гонщика «Мерседеса», Валттери Боттаса, третью строчку занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал 14-м.
- 1 августа 2020
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:07
-
19:05
-
18:51
-
18:25
-
18:10
-
17:29
-
17:14
-
16:51
-
16:02
-
15:30
-
15:14
-
14:15
-
14:08
-
12:42
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:10
-
10:23
-
10:00
-
09:05
-
08:29
- 31 июля 2020
-
23:57
-
23:37