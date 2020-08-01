Расселла оштрафовали на пять мест на старте Гран-при Великобритании

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл был оштрафован на пять стартовых мест на Гран-при Великобритании. Британца оштрафовали за игнорирование ситуации с жёлтым флагом, сообщает журналист Альберт Фабрега.

Стюарды решили оштрафовать пилота, потому что он проигнорировал потенциально опасную ситуацию. Команда могла проинформировать гонщика о появлении двойных жёлтых флагов, при которых пилот обязан существенно сбросить скорость. В свою очередь Расселл прошёл круг с улучшением и лишь немного потерял в месте жёлтых флагов

Расселл в квалификации показал 15-й результат. Из-за штрафа он начнёт Гран-при Великобритании с 20-го места.

Лучшее время в квалификации показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — ещё у одного гонщика «Мерседеса», Валттери Боттаса, третью строчку занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал 14-м.