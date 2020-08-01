Никита Мазепин прокомментировал первую победу в Формуле-2

Российский гонщик Никита Мазепин поделился впечатлениями от первой в карьере победы в Формуле-2. Россиянин уверенно выиграл основную гонку этапа в Сильверстоуне.



«Фантастика. Сегодня давление было выше, чем в Будапеште, потому что я довольно рано захватил лидерство. Если честно, во время гонки я особо не разговаривал, потому что ближе к концу присутствовало некоторое давление. Я не был уверен, не стоит ли мне ждать, что машина на альтернативной стратегии поедет на несколько секунд быстрее. Я очень внимательно следил за тем, чтобы правильно пилотировать, не допускать ошибки, ведь, как вы могли догадаться, к концу гонки управляться с шинами было очень нелегко. Поэтому было сложно сразу заулыбаться после финиша.



Но я на седьмом небе после того, как мы отыгрались после сложного начала года и задали хорошую тенденцию. В Будапеште было хорошо, потом было хорошо в квалификации, ну а теперь у нас хорошая гонка. Надеюсь, так и продолжится. В то же время я невероятно рад за команду. Это их первый год, много всего происходит за кулисами. У нас были некоторые проблемы, но теперь у меня есть ощущение, что мы с командой начинаем работать как единое целое и становиться настоящей силой, которая может добиваться хороших результатов в Формуле-2. Такова наша цель», — приводит слова Мазепина официальный сайт Формулы-2.