ФИА не разрешит Пересу выступить на следующем Гран-при Формулы-1

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, судя по всему, получит второй шанс выступить в составе команды «Рейсинг Пойнт» на Гран-при 70-летия в Сильверстоуне. Как сообщил репортёр Sky Sports Тед Кравиц, ФИА постановила, что заболевший коронавирусом Серхио Перес обязан провести на карантине десять дней, что автоматически лишает мексиканца возможности выступить на Гран-при в следующие выходные, даже если Перес успеет вылечиться от болезни.



Пока в «Рейсинг Пойнт» официально не объявили свой состав на следующий этап. При этом ранее в команде отметили, что если Перес не сможет вернуться в строй, его точно заменит Хюлькенберг.



Немецкий пилот не сумел принять участие в воскресной гонке из-за проблем с силовой установкой, которая даже не позволила завести машину.