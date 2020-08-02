Хэмилтон побеждает с разрушающимся колесом, проблемы у Боттаса и Сайнса. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью проблем сразу трёх гонщиков перед финишем гонки Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун». Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон чуть не лишился победы из-за того, что его переднее левое колесо начало разрушаться на последнем круге. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас и испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс столкнулись с проблемами с шинами чуть раньше, из-за чего были вынуждены совершить дополнительные пит-стопы и потеряли позиции в очковой зоне. Боттас в итоге финишировал 11-м, а Сайнс — 13-м.

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