Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон побеждает с разрушающимся колесом, проблемы у Боттаса и Сайнса. Видео

Хэмилтон побеждает с разрушающимся колесом
Хэмилтон побеждает с разрушающимся колесом, проблемы у Боттаса и Сайнса. Видео
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью проблем сразу трёх гонщиков перед финишем гонки Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун». Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон чуть не лишился победы из-за того, что его переднее левое колесо начало разрушаться на последнем круге. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас и испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс столкнулись с проблемами с шинами чуть раньше, из-за чего были вынуждены совершить дополнительные пит-стопы и потеряли позиции в очковой зоне. Боттас в итоге финишировал 11-м, а Сайнс — 13-м.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в "инстаграме" Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020