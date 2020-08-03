Магнуссен — об аварии: Албон легко мог подождать и пройти меня уже в следующем повороте

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал столкновение с пилотом «Ред Булл» Александером Албоном в гонке Гран-при Великобритании. После небольшой ошибки Магнуссена Албон попытался атаковать «Хаас» по внутреннему радиусу, но в итоге задел болид датчанина и отправил его на обочину. За инцидент Албон получил пять штрафных секунд.



«К моменту, когда я его увидел, уже было слишком поздно, чтобы я оставил ему какое-то пространство. Думаю, для него было бы очень легко подождать. У него была намного более быстрая машина, он в любом случае мог легко меня обогнать. Не думаю, что ему пришлось бы очень тяжело, если бы он не пошёл в той ситуации на столь огромный риск. Вероятно, он прошёл бы меня уже в следующем повороте.



Очевидно, что с его стороны не было никаких плохих намерений. Думаю, он просто неверно всё оценил», — приводит слова Магнуссена Autosport.

Албон: в инциденте с Магнуссеном была обоюдная вина