Вольф: у нас нет проблем с продлением контракта с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что не испытывает проблем с возможным продлением контракта с шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.



«Он сказал, что мы не обсуждали контракт? Это потому, что мы доверяем друг другу. У нас был контракт на протяжении семи лет, и мы никогда его не расторгали. Речь идёт о коммерческой части контракта, но я не беспокоюсь по этому поводу, потому что до сих пор нам всегда удавалось быстро договориться по этому вопросу. У нас нет проблем, думаю, скоро мы всё обсудим», — приводит слова Тото Вольфа GrandPX.



Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом мира и один раз вице-чемпионом. Команда с Льюисом в составе выиграла шесть Кубков конструкторов.