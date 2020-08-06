Источник: Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при 70-летия
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг примет участие в Гран-при 70-летия, сообщает RTL со ссылкой на свои источники.
По информации источника, Хюлькенберг продолжает занятия на тренажёре, повышая уровень своей физической подготовки для гонки на сложной трассе в Сильверстоуне.
Напомним, перед Гран-при Великобритании было объявлено, что у пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса выявлен коронавирус. Для замены команда пригласила Нико Хюлькенберга. Однако немец так и не смог выступить в гонке из-за проблем с болидом.
Ранее сообщалось, что перед Гран-при 70-летия, который также состоится на «Сильверстоуне», Перес пройдёт ещё один контрольный тест. По его результатам станет ясно, кто выступит на пятом этапе в качестве напарника Лэнса Стролла.
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