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Источник: Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при 70-летия

Источник: Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при 70-летия
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг примет участие в Гран-при 70-летия, сообщает RTL со ссылкой на свои источники.

По информации источника, Хюлькенберг продолжает занятия на тренажёре, повышая уровень своей физической подготовки для гонки на сложной трассе в Сильверстоуне.

Напомним, перед Гран-при Великобритании было объявлено, что у пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса выявлен коронавирус. Для замены команда пригласила Нико Хюлькенберга. Однако немец так и не смог выступить в гонке из-за проблем с болидом.

Ранее сообщалось, что перед Гран-при 70-летия, который также состоится на «Сильверстоуне», Перес пройдёт ещё один контрольный тест. По его результатам станет ясно, кто выступит на пятом этапе в качестве напарника Лэнса Стролла.

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