Хорнер отреагировал на слова Брандла о возможном уходе Ферстаппена в «Мерседес»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова Мартина Брандла, предположившего, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен рано или поздно захочет перейти в «Мерседес», если «быки» продолжат уступать «серебряным стрелам».

По мнению Хорнера, вся команда «Ред Булл», включая Ферстаппена, крайне мотивирована на победу. И Максу незачем уходить.



«Ну послушайте, мы знаем, что «Мерседес» — наша цель. Они делают очень качественную работу. В данный момент у них есть крайне быстрый болид, с прекрасным пакетом. Они устанавливают очень высокую планку, и мы должны принять этот вызов.

Все в нашей команде, и Макс в том числе, как и персонал «Хонды», чрезвычайно мотивированы, чтобы выполнить эту задачу. Это будет нелегко, Формула-1 не так проста. Но я верю в наших людей, в наши способности и возможности. Думаю, что в конечном итоге мы сможем бросить им вызов и действительно принять бой», — цитирует Хорнера Planet F1.