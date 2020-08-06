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Хорнер отреагировал на слова Брандла о возможном уходе Ферстаппена в «Мерседес»

Хорнер отреагировал на слова Брандла о возможном уходе Ферстаппена в «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова Мартина Брандла, предположившего, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен рано или поздно захочет перейти в «Мерседес», если «быки» продолжат уступать «серебряным стрелам».

По мнению Хорнера, вся команда «Ред Булл», включая Ферстаппена, крайне мотивирована на победу. И Максу незачем уходить.

«Ну послушайте, мы знаем, что «Мерседес» — наша цель. Они делают очень качественную работу. В данный момент у них есть крайне быстрый болид, с прекрасным пакетом. Они устанавливают очень высокую планку, и мы должны принять этот вызов.

Все в нашей команде, и Макс в том числе, как и персонал «Хонды», чрезвычайно мотивированы, чтобы выполнить эту задачу. Это будет нелегко, Формула-1 не так проста. Но я верю в наших людей, в наши способности и возможности. Думаю, что в конечном итоге мы сможем бросить им вызов и действительно принять бой», — цитирует Хорнера Planet F1.

Брандл: Ферстаппен начнёт думать о переходе в «Мерседес»
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