Переход Феттеля в «Астон Мартин» оказался под угрозой из-за спонсоров Переса

Мексиканские спонсоры Серхио Переса из телекоммуникационной компании Telmex готовы увеличить размер спонсорской поддержки «Ресинг Пойнт», чтобы сохранить место для мексиканского пилота, сообщает F1-Insider, По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл попросил время на размышление.
Отныне перед командой стоит выбор — платить большие деньги Себастьяну Феттелю или получить возможность получать ещё больше средств, сохранив в команде Переса.
Ранее известный нидерландский обозреватель Джек Плой не поверил, что заразившийся коронавирусом пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал правду о причинах полёта в Мексику, где он, судя по всему, и заболел COVID-19. По версии спортсмена, он поехал на родину, чтобы проведать мать, выписавшуюся из больницу. Плой считает, что Перес летал обсуждать контракт со своими спонсорами.
Мексиканские спонсоры Серхио Переса из телекоммуникационной компании Telmex готовы увеличить размер спонсорской поддержки «Ресинг Пойнт», чтобы сохранить место для мексиканского пилота, сообщает F1-Insider, По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл попросил время на размышление.