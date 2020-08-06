Марк Маркес сломал пластину в плече, пытаясь открыть дома окно

Руководитель заводской команды «Хонда» в MotoGP Альберто Пуч рассказал, что Марку Маркесу пришлось перенести вторую операцию на травмированной плечевой кости из-за того, что имплантированная в ходе первой операции титановая пластина сломалась. Причём это произошло ещё до этапа MotoGP в Хересе, где Маркес попробовал принять участие, но в итоге был вынужден сняться.
«На сей раз это был домашний инцидент. Он пытался открыть окно и вдруг почувствовал сильную боль. Позднее мы смогли проверить, что пластина оказалась сломана. Вероятно, это произошло после всей нагрузки на плечо. Но он поехал в Херес, потому что доктора дали добро и не информировали нас о том, что пластина может быть сломана. Если бы у нас была эта информация, вероятно, он бы не поехал в Херес или „Хонда“ не позволила бы ему сесть на байк.
Гонки — опасный спорт, но это случилось не в Хересе. Это произошло в его доме. Так что если посмотреть на всё в таком свете, то не было никакого излишнего риска в выступлении в Хересе. Но это правда, что если ты перенёс операцию и нагружаешь повреждённые части дела, то это тяжелее, чем если ничего не делать. Но профессиональный спортсмен получает деньги за выступления, и именно это он попробовал сделать», — приводит слова Пуига Crahs.
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