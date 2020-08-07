В «Ред Булл» назвали резервиста, который заменит кого-то из пилотов в случае коронавируса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в системе определились с пилотом, который получит шанс сесть за руль болида, в случае если кто-либо из гонщиков «Ред Булл» или «Альфа Таури» заразится коронавирусом.

«Наш приоритет — Сержио Сетте Камара. Если нам понадобится замена, он должен будет немедленно оставить Формулу-E и прилететь в Англию», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, с момента рестарта сезона в Формуле-1 среди пилотов зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом. На минувшей неделе COVID-19 диагностировали у гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса. Его место временно занял Нико Хюлькенберг. Отметим, что немец пропустил минувшую гонку из-за технических проблем.